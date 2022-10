ASML-Aktie höher: Deutsche Bank Research hat ASML auf 'Buy' angehoben - Goldman senkt Kursziel für ASML

Nach dem jüngsten Abwärtstrend biete sich ASML NV -Anlegern nun ein wesentlich günstigeres Einstiegsniveau, begründete Analyst Robert Sanders seine Kaufempfehlung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters.

Goldman senkt Ziel für ASML auf 750 Euro - 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 800 auf 750 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe für das dritte Quartal starke Auftragseingänge berichtet, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er setzt 2023 auf das Umsatzpotenzial mit EUV-Technologien. Mit dem Kursziel reflektiert er die generell gesunkene Halbleiter-Branchenbewertung. Die ASML-Aktie dreht ins Plus und gewinnt an der EuroNext in Amsterdam zeitweise 2,86 Prozent auf 449,00 Euro.

FRANKFURT / NEW YORK (dpa-AFX Broker)