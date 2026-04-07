ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
07.04.2026 10:09:39
ASML-Aktie knickt nach US-Gesetzentwurf ein
Analysten verwiesen auf einen Gesetzentwurf aus Washington. Zuletzt verlor das Papier des Herstellers von Lithografie-Systemen via EURONEXT 3,5 Prozent auf 1.120,40 Euro und war damit Schlusslicht im EuroStoxx 50.
Der sogenannte "Match Act" (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware) ziele auf das US-Exportgeschäft von DUV-Anlagen des niederländischen Herstellers von Lithografie-Systemen nach China, hieß es am Markt. Wie JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande schrieb, ist dieser Gesetzesentwurf am Donnerstag von Senatoren beider Parteien eingebracht worden und dürfte sich "negativ auf den Umsatz und Gewinn" von ASML auswirken.
UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies erwartet, dass 2026 etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie betroffen sein könnten. Er verwies zugleich aber darauf, dass die Verabschiedung des Gesetzes nicht sicher sei.
/ck/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Analysen zu ASML NV
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
