ASML-Aktie leichter: Berenberg hält trotz Unberechenbarkeiten an positiver Einschätzung von ASML fest

Die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung von ASML NV im Jahr 2026 sei weiterhin gering, monierte Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund des globalen Zollkonflikts dürfte die Halbleiter-Ausrüsterbranche vorerst unter Druck bleiben. Sie reduzierte ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027.

Am Donnerstag verliert die ASML-Aktie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 1,05 Prozent auf 568,00 Euro. Laut dem Kursziel von Berenberg besteht damit noch deutliches Aufwärtspotenzial.

