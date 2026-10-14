ASML-Aktie mit Aufschlägen: Gewinn legt deutlich zu, Ausblick fällt optimistischer aus

Der Chipausrüster ASML profitiert weiter vom Boom bei KI-Infrastruktur: Im dritten Quartal legten Umsatz und Gewinn deutlich zu.

Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt den Chipausrüster ASML weiter an. Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal deutlich. Für die weitere Entwicklung zeigten sich die Niederländer optimistisch und hoben ihre bei Analysten viel beachtete Kapazitätsprognose an. Zudem rechnet ASML für das laufende Jahr bei Umsatz und Bruttomarge nun mit Werten am oberen Ende der jeweiligen Spannen.

KI-Boom treibt Nachfrage bis 2030

Die kurz- und mittelfristige Nachfrage der Kunden steige weiter, berichtete Konzernchef Christophe Fouquet am Mittwoch zur Vorlage der Zahlen. Sie werde vor allem durch Investitionen in Künstliche Intelligenz getrieben. Einige Kunden hätten Interesse daran signalisiert, bereits Bestellungen für 2029 und sogar 2030 zu platzieren, so der Manager.

„Angesichts dieser hohen Transparenz und einer Dynamik im Auftragseingang, die im laufenden Jahr von Quartal zu Quartal zunimmt, gehen wir nun davon aus, dass unser derzeit für 2027 und 2028 geplantes Angebot die Nachfrage unserer Kunden nicht vollständig decken wird“, sagte Fouquet. „Vor diesem Hintergrund prüfen wir Möglichkeiten, die Kapazität für 2028 über die bereits kommunizierte Steigerung von 30 Prozent hinaus zu erhöhen.“

ASML-Aktie legt zu

Nach anfänglicher Zurückhaltung im vorbörslichen Handel griffen die Anleger bei der ASML-Aktie zu. Das Papier gewann zuletzt an der Börse Amsterdam 0,87 Prozent auf 1.522,80 Euro. Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile rund 600 Milliarden Euro liegt ASML im Eurozonen-Leitindex klar vorn.

An der seit Anfang Juni bestehenden Seitwärtsbewegung zwischen gut 1.300 und rund 1.700 Euro änderte der Kursanstieg zunächst nichts. Die Aktie orientierte sich weiterhin weitgehend am Philadelphia-Semiconductor-Index. Vorbörsliche Befürchtungen, der Ausblick könnte trotz guter Zahlen hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben, bestätigten sich damit nicht.

Analysten bewerten Quartalszahlen unterschiedlich

Das dritte Quartal entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Janardan Menon vom Analysehaus Jefferies. Die geplante Kapazitätssteigerung sei zwar positiv, aber bereits erwartet worden. Menon geht davon aus, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden.

JPMorgan bewertete die Quartalszahlen dagegen besser als erwartet. Die Analysten lobten die starke Bruttomarge und den Ausblick für das vierte Quartal. Bei Umsatz, Bruttomarge und operativem Gewinn (Ebit) liege ASML über den Analystenschätzungen. Auch die Aussicht auf einen weiteren Kapazitätsausbau bewerteten sie positiv.

Die Analysten von Barclays verwiesen unterdessen auf abgeschlossene Preisverhandlungen mit den Kunden. Diese dürften sich ab 2027 positiv auf die Ergebnisse auswirken; ihre volle Wirkung werde voraussichtlich ab 2028 sichtbar.

ASML als Schlüsselzulieferer der Chipindustrie

ASML ist ein entscheidender Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Als einziges Unternehmen der Welt stellt es hochentwickelte Lithografiemaschinen her, die für die Fertigung fortschrittlicher Chips benötigt werden. Die Ergebnisse der Niederländer gewähren daher Einblick in die Pläne von Chipherstellern wie TSMC, Samsung oder Intel. Zwischen der Bestellung und der Auslieferung der hochmodernen Anlagen liegt mehr als ein Jahr. Branchenvertreter hinterfragen zunehmend, ob der KI-Boom von Dauer ist. In dieser Woche waren Chipwerte deshalb wieder vermehrt unter Druck geraten.

Investoren äußerten zudem Bedenken, ob ASML die Aufträge in der aktuellen Hochphase des Marktes bewältigen kann. Das Unternehmen arbeitet daran, Anlagen schneller an Kunden auszuliefern, indem es die Durchlaufzeit verkürzt. Sie bezeichnet den Zeitraum zwischen Produktionsbeginn in den Reinräumen und der Auslieferung der fertigen Maschine. Zudem hat ASML mit dem Bau seines zweiten Industriestandorts in den Niederlanden begonnen. Die erste Phase soll 2029 abgeschlossen sein.

Umsatz und Gewinn steigen deutlich

Im dritten Quartal stieg der Umsatz von 9,3 Milliarden Euro im Vorquartal auf knapp 11,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Dies lag im Rahmen der Analystenerwartungen. Die Bruttomarge verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 57,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente ASML knapp fünf Milliarden Euro nach fast drei Milliarden Euro im Vorquartal.

Für das vierte Quartal stellte der Konzern einen Umsatz von 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von rund 57 Prozent in Aussicht.

ASML hebt Jahresprognose an

Für 2026 sollen die Erlöse 44 bis 45 Milliarden Euro und die Bruttomarge rund 56 Prozent erreichen. Damit zeigte sich das Management optimistischer als im Quartal zuvor. Zuvor hatte das untere Ende der Umsatzspanne bei 43 Milliarden Euro gelegen. Bei der Bruttomarge war ASML bislang von 54 bis 56 Prozent ausgegangen. Der Konzern hat seine Ziele in diesem Jahr bereits mehrfach angehoben.

VELDHOVEN (dpa-AFX)