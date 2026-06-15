ASML-Aktie mit neuem Rekordhoch: Bernstein hält an positivem Votum fest

Das US-Analysehaus hat ASML mit einem Kursziel von 1.700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren.

Die ASML-Aktie kletterte am Montag an der Euronext auf ein neues Rekordhoch bei 1.669,00 Euro. Später notieren die Papiere noch 1,30 Prozent im Plus bei 1.650,80 Euro.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)