ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Lursziel unverändert 15.06.2026 13:11:00

ASML-Aktie mit neuem Rekordhoch: Bernstein hält an positivem Votum fest

ASML-Aktie mit neuem Rekordhoch: Bernstein hält an positivem Votum fest

Bernstein Research hat ASML auf "Outperform" belassen.

Das US-Analysehaus hat ASML mit einem Kursziel von 1.700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren.

Die ASML-Aktie kletterte am Montag an der Euronext auf ein neues Rekordhoch bei 1.669,00 Euro. Später notieren die Papiere noch 1,30 Prozent im Plus bei 1.650,80 Euro.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC

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NEW YORK (dpa-AFX)

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Weitere Links:

JPMorgan verpasst der ASML-Aktie ein deutliches Kursziel-Plus - Halbleiterrally im Blick

Bildquelle: ASML

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