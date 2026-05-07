ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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07.05.2026 16:21:00
ASML-Aktie nach Allzeithoch leichter - Bank of America erwartet noch deutliches Kurspotenzial
Am Donnerstagmorgen sorgte dann Didier Scemama von der Bank of America (BofA) mit seinem hohen Kursziel von 1.710 Euro für Aufmerksamkeit und genügend Schwung.
Absatz, Geschäftsmix und Produktivität der Low-NA EUV-Lithografiesysteme, dem aktuellen Industriestandard für fortschrittliche Chipfertigung, seien entscheidend für die Berechenbarkeit der Ergebnisentwicklung und damit auch die Aktie der Niederländer - nicht das genaue Timing der neuen High-NA-Generation.
Die Einführung verzögere sich, sei aber nicht abgeblasen. Als erste dürften Anbieter von einfacheren DRAM-Speicherbausteinen umstellen. Die Abnehmer von komplexeren Halbleitern des Auftragsfertigers TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing), einem wichtigen ASML-Kunden, dann eben erst später.
Mit seinem Kursziel von 1.710 Euro signalisiert Scemama weitere 28 Prozent Kurspotenzial für die 2026 bereits um 45 Prozent nach oben gerannte Aktie.
ASML ist mit einem Börsenwert von mehr als einer halben Billion Euro das mit Abstand wertvollste Unternehmen Europas. Die HSBC, LVMH, Siemens, L'Oréal und SAP folgen mit weitem Abstand.
Vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Anfang Mai 2025 hatte SAP mit rund 320 Milliarden Euro die Nase vorn und ASML lag mit 238 Milliarden Euro nur auf Platz sechs.
/ag/zb
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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