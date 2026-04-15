ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
15.04.2026 07:43:39
ASML-Aktie: Rekordnachfrage sorgt für höheren Jahresausblick
"Die Wachstumsaussichten der Halbleiterindustrie festigen sich weiter, angetrieben durch anhaltende Investitionen in die KI-Infrastruktur", sagte Konzernchef Christophe Fouquet laut Mitteilung. Die Nachfrage nach Chips übersteige derzeit das Angebot, der Auftragseingang bei ASML sei daher weiterhin sehr stark.
Im ersten Quartal lag der Umsatz bei knapp 8,8 Milliarden Euro, womit der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf. Auch die Bruttomarge fiel mit 53 Prozent besser aus als von Experten gedacht. Unter dem Strich erzielte ASML einen Gewinn von fast 2,8 Milliarden Euro und landete damit nah am starken Vorquartal. Für das zweite Jahresviertel ist nun ein Umsatz von 8,4 bis 9 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von 51 bis 52 Prozent eingeplant.
/tav/men
VELDHOVEN (dpa-AFX)
Nachrichten zu ASML NV
Analysen zu ASML NV
|13.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|ASML NV
|1 248,00
|-2,61%