WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

KI-Boom 15.04.2026 07:43:39

ASML-Aktie: Rekordnachfrage sorgt für höheren Jahresausblick

Der Chipausrüster ASML wird nach einem überraschend guten ersten Quartal für das Gesamtjahr optimistischer.

Angepeilt sei nun für 2026 ein Umsatz von 36 bis 40 Milliarden Euro statt der bisher anvisierten 34 bis 39 Milliarden Euro, teilte der Spezialist für Lithographie-Systeme am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mit. Die Jahres-Bruttomarge solle wie bisher eingeplant 51 bis 53 Prozent betragen.

"Die Wachstumsaussichten der Halbleiterindustrie festigen sich weiter, angetrieben durch anhaltende Investitionen in die KI-Infrastruktur", sagte Konzernchef Christophe Fouquet laut Mitteilung. Die Nachfrage nach Chips übersteige derzeit das Angebot, der Auftragseingang bei ASML sei daher weiterhin sehr stark.

Im ersten Quartal lag der Umsatz bei knapp 8,8 Milliarden Euro, womit der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf. Auch die Bruttomarge fiel mit 53 Prozent besser aus als von Experten gedacht. Unter dem Strich erzielte ASML einen Gewinn von fast 2,8 Milliarden Euro und landete damit nah am starken Vorquartal. Für das zweite Jahresviertel ist nun ein Umsatz von 8,4 bis 9 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von 51 bis 52 Prozent eingeplant.

/tav/men

VELDHOVEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

13.04.26 ASML NV Buy UBS AG
13.04.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 ASML NV Buy UBS AG
07.04.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
