ASML-Aktie steigt: Ausweitung des Technologieportfolios geplant

Der niederländische Maschinenbauer ASML plant eine umfassende Ausweitung seines Technologieportfolios und bereitet damit die nächste Stufe der Chipfertigung vor.

• ASML richtet den Blick über EUV-Lithographie hinaus• Neue Werkzeuge für den KI-Halbleitermarkt• Langfristige Ausrichtung

ASML, bisher weltweit alleiniger Anbieter von hochkomplexen EUV-Lithographiesystemen für die Chipproduktion, bereitet die nächste Stufe der Chipfertigung vor. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, plant das Unternehmen die Entwicklung einer neuen Generation von Lithografiesystemen, die über die aktuelle High-NA-EUV-Technologie hinausgehen. Ziel dieser Bestrebungen ist es, die Leistungsfähigkeit von Prozessoren für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) massiv zu steigern.

Strategische Ausweitung jenseits der EUV-Dominanz

ASML hat nach mehr als einem Jahrzehnt Entwicklung einen technologischen Vorsprung im Bereich der extreme ultraviolet (EUV) Lithographie aufgebaut, der für führende Halbleiterhersteller wie TSMC und Intel essenziell ist. Laut Reuters plant das Unternehmen, diese Stärke zu nutzen und in zusätzliche Bereiche vorzustoßen, die für AI-Chipdesigns zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dazu zählen Werkzeuge für Advanced Packaging und Chip-Verbundsysteme, die mehrere spezialisierte Chips miteinander verbinden.

In diesem Zusammenhang erklärte ASML-CTO Marco Pieters: "Wir schauen nicht nur auf die nächsten fünf Jahre, sondern auf die nächsten zehn, vielleicht sogar fünfzehn Jahre ... Welche möglichen Richtungen könnte die Branche einschlagen, und was würde dies in Bezug auf Verpackung, Verklebung usw. erfordern?" Damit betont er die langfristige Ausrichtung des Unternehmens und die Notwendigkeit, sich frühzeitig auf neue Technologien einzustellen.

Gleichzeitig prüft das Unternehmen Möglichkeiten, die Größe der herstellbaren Chips über das derzeitige Limit hinaus zu erweitern, das bislang in etwa der Größe einer Briefmarke entspricht. Diese Entwicklung geht einher mit der Vorstellung, dass zukünftige Chips zunehmend dreidimensional aufgebaut werden - vergleichbar mit "Skyscraper-Strukturen", in denen mehrere Ebenen von Bauelementen eng integriert sind. ASML will mit neuen Systemen diesen komplexeren Architekturansprüchen gerecht werden.

So bewegt sich die ASML-Aktie

An der EURONEXT Amsterdam gewinnt die ASML-Aktie am Mittwoch zeitweise 3,75 Prozent auf 1.205,40 Euro.

