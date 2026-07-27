NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Konkurrenzsorgen
|
27.07.2026 17:48:39
ASML-Aktie tiefrot: Bericht über China-Fertigung belastet Chipausrüster
Das Magazin berichtete unter Berufung auf Kreise, ein staatlich unterstütztes Unternehmen aus China habe mit der Herstellung von DUV-Anlagen begonnen, die für ASML ein wichtiger Umsatztreiber sind. Unter Anlegern geht nun die Befürchtung um, dass die ASML-Systeme mehr und mehr ersetzt werden könnten, wenn die Chinesen es schaffen, in eine Massenproduktion überzugehen.
Ein Händler schätzt, dass Verkäufe solcher Systeme nach China einen Anteil im niedrigen zweistelligen Prozentbereich am gesamten Systemumsatz von ASML ausmachen. Er wies jedoch darauf hin, dass es in der Vergangenheit bereits Falschmeldungen über chinesische Fortschritte in der Immersionslithografie gegeben habe. Daher bleibe es abzuwarten, ob es sich um einen glaubwürdigen Bericht handelt.
Die Sorgen vor Konkurrenz aus China wirkte sich in der ganzen Chipbranche belastend aus. Unter den europäischen Ausrüster-Aktien fielen die Kurse von ASM International zuletzt um 3,7 Prozent, jene von AIXTRON um 4,67 Prozent auf 38,35 Euro.
Die Titel der Chipriesen NVIDIA, Micron Technology und AMD verloren an der NASDAQ bis zu sechs Prozent. Via XETRA lagen auch die Infineon-Titel zuletzt mit 3,59 Prozent im Minus bei 62,10 Euro.
/tih/edh/jha/
PARIS/NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:22
|Nvidia verhandelt mit OpenAI über 250 Milliarden Dollar schwere Bürgschaft (Spiegel Online)
|
16:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|173,06
|-4,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.