SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
28.01.2026 10:16:00
ASML bookings blow past estimates as SK Hynix plans capital-expenditure boost
Rarely have two earnings reports so neatly aligned, as microchip equipment maker ASML Holding reported surprisingly strong orders growth as memory-chip producer SK Hynix said it would make a “considerable increase” in capital expenditure.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. ADRs)
Analysen zu SK hynix Inc (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 200,00
|0,84%
|ASML NV
|1 203,00
|0,69%
|SK hynix Inc.
|841 000,00
|5,13%
|SK hynix Inc (spons. ADRs)
|495,00
|-4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.