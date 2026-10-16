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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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16.10.2026 15:30:00

ASML Can't Keep Up With 2027 or 2028 Demand. Is It the Best AI Stock to Buy Now?

ASML (NASDAQ: ASML) reported excellent third-quarter 2026 results on Oct. 14. The semiconductor equipment maker raked in a record 11.7 billion euros in revenue, which was the high end of its guidance. ASML's gross margins came in at a whopping 57.5% -- above guidance.

Management stated that customers are already looking to place orders in 2029 and 2030 to fulfill their short- and medium-term equipment demand forecasts. Here's why that's great news for ASML, and why ASML is arguably the best artificial intelligence (AI) growth stock for long-term investors to buy now.

Image source: ASML.

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ASML NV 1 460,60 -1,16% ASML NV
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