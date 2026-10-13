ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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13.10.2026 12:12:00

ASML Earnings: 6 Numbers Long-Term Investors Should Look For on Oct. 14

ASML (NASDAQ: ASML) has been on a tear -- up 65.4% year to date at the time of this writing and 196.3% in the past three years.

The technology company designs and manufactures lithography systems that use light to print patterns onto microchips, which is arguably the most complex step in semiconductor manufacturing. Demand is pouring in for ASML's most advanced machines, which play an integral role in producing chips for artificial intelligence (AI) applications.

ASML will report third-quarter fiscal 2026 earnings on Oct. 14. It's a report worth paying attention to, even if you're not interested in ASML stock specifically, because ASML provides a leading indicator for AI chip demand.

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15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
14.10.26 ASML NV Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 485,00 0,68% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 489,00 0,76% ASML NV

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