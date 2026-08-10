ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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10.08.2026 20:10:00
ASML Faces a Fresh Threat Out of China. Is the Dip in the Stock Worth Buying?
ASML (NASDAQ: ASML) is a linchpin of the global semiconductor market. The Dutch company is the world's largest producer of lithography systems, which are used to optically etch circuit patterns onto silicon wafers. It's also the only producer of extreme ultraviolet (EUV) systems, which are required for producing the world's smallest and most advanced semiconductors.All of the world's largest foundries -- including TSMC (NYSE: TSM), Samsung, and Intel (NASDAQ: INTC) -- use ASML's EUV systems to manufacture their top-tier chips. That steady demand makes ASML one of the most straightforward ways to profit from the semiconductor market's growth without investing too heavily in a single chipmaker. That's why ASML's stock has rallied more than 140% over the past 12 months as the AI market expanded. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ASML NV
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10.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
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10.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 509,40
|0,41%
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