ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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10.08.2026 20:10:00

ASML Faces a Fresh Threat Out of China. Is the Dip in the Stock Worth Buying?

ASML (NASDAQ: ASML) is a linchpin of the global semiconductor market. The Dutch company is the world's largest producer of lithography systems, which are used to optically etch circuit patterns onto silicon wafers. It's also the only producer of extreme ultraviolet (EUV) systems, which are required for producing the world's smallest and most advanced semiconductors.All of the world's largest foundries -- including TSMC (NYSE: TSM), Samsung, and Intel (NASDAQ: INTC) -- use ASML's EUV systems to manufacture their top-tier chips. That steady demand makes ASML one of the most straightforward ways to profit from the semiconductor market's growth without investing too heavily in a single chipmaker. That's why ASML's stock has rallied more than 140% over the past 12 months as the AI market expanded. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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30.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 ASML NV Buy UBS AG
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ASML NV 1 509,40 0,41% ASML NV

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