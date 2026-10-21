NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.10.2026 20:32:02
ASML Has Incredible News for Nvidia Stock and Micron Stock Investors
ASML Holding (NASDAQ:ASML) is one of the most important companies in the semiconductor ecosystem. The company enjoys a monopoly in the market for extreme ultraviolet (EUV) lithography machines, which are used for printing advanced chips deployed in artificial intelligence (AI) data centers.
So, when ASML released its results for the third quarter of 2026 on Oct. 14, it became clear that the AI infrastructure boom is far from over. The Dutch semiconductor giant reported impressive growth in revenue and earnings and noted that it is struggling to meet strong customer demand.
We will take a closer look at ASML's results in this article and explain why they bode well for two other semiconductor stocks -- Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Micron Technology (NASDAQ:MU).
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
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21.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 445,00
|-3,02%
|ASML NV
|1 448,60
|-2,97%
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|193,60
|-2,01%
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