ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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05.10.2026 11:02:00

ASML Has No Real Competitor in Advanced Chipmaking Equipment. Here's What $1,000 Invested Today Could Be Worth by 2030.

When looking for a fantastic investment, investors often look at a company's moat or competitive advantage. If a company has a strong one, this could almost guarantee years of revenue growth, as it means rivals will find it difficult, and sometimes even impossible, to upset this player. One tech giant in particular has a rock-solid moat as the only company around offering something in high demand.

This company is ASML (NASDAQ: ASML), the only maker of extreme ultraviolet lithography systems (EUV). These systems are a key part of advanced chip manufacturing, and considering the high demand for artificial intelligence (AI) chips these days, it's clear that ASML's future looks incredibly bright. How does this translate into growth for you as an investor? Here's what $1,000 invested today could be worth by 2030.

Image source: Getty Images.

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30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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ASML NV 1 650,40 -0,41% ASML NV

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