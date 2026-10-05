ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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05.10.2026 11:02:00
ASML Has No Real Competitor in Advanced Chipmaking Equipment. Here's What $1,000 Invested Today Could Be Worth by 2030.
When looking for a fantastic investment, investors often look at a company's moat or competitive advantage. If a company has a strong one, this could almost guarantee years of revenue growth, as it means rivals will find it difficult, and sometimes even impossible, to upset this player. One tech giant in particular has a rock-solid moat as the only company around offering something in high demand.
This company is ASML (NASDAQ: ASML), the only maker of extreme ultraviolet lithography systems (EUV). These systems are a key part of advanced chip manufacturing, and considering the high demand for artificial intelligence (AI) chips these days, it's clear that ASML's future looks incredibly bright. How does this translate into growth for you as an investor? Here's what $1,000 invested today could be worth by 2030.
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Nachrichten zu ASML NV
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15:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 650,40
|-0,41%
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