ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
04.10.2026 00:32:32
ASML Holding vs. Qualcomm: What Revenue Trends Tell Investors About These Semiconductor Industry Giants
ASML Holding (NASDAQ:ASML) primarily generates revenue by developing, selling, and servicing advanced lithography equipment systems required by manufacturers to produce complex integrated circuits.
It recently established a collaborative initiative with Taiwan Semiconductor Manufacturing for large-format photomasks to support advanced manufacturing, while navigating broader reports of delayed data center projects affecting the timing of equipment demand.
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) primarily earns its revenue by creating integrated circuits for global wireless communication networks, supporting multimedia capabilities, and licensing its extensive portfolio of essential patented technologies.
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Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 660,00
|3,11%
|ASML NV
|1 657,20
|2,93%
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|26 980,00
|-0,15%
|QUALCOMM Inc.
|164,34
|1,17%
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