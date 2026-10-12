ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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12.10.2026 16:10:44
ASML Holding's Next Earnings Report on Oct. 14 Could Send the Stock Soaring. Here's Why.
There's a good reason why ASML Holding (NASDAQ:ASML) is one of the most important companies in the semiconductor industry. And investors are about to get another look at just how valuable its technology has become.
The Dutch company will report third-quarter earnings on Oct. 14, and expectations are already running high. Analysts anticipate a big increase in revenue and earnings compared to a year ago, driven in part by demand for the advanced chips that power artificial intelligence (AI).
I like ASML because it has a competitive advantage that even the biggest names in the semiconductor industry can't easily duplicate. That could make Wednesday's earnings report especially interesting.
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15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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12:26
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09:28
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09.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 566,40
|-1,58%
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