ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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19.06.2026 09:14:00

ASML im „Krisenmodus“: EUV-Lithografie-System laut Washington nach China gelangt

Nur ASML kann die modernsten Systeme für die Halbleiterherstellung produzieren. Der Export nach China ist untersagt. Die USA erheben nun einen schweren Vorwurf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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