ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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13.07.2026 13:30:00
ASML is kicking off tech earnings. Here’s what to expect from Europe’s biggest semiconductor supplier.
The Dutch semiconductor-equipment manufacturer is reporting its second-quarter results on Wednesday, with analysts expecting a 15% rise in earnings per share year-over-year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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