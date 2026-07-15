ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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15.07.2026 11:04:00
ASML is scrambling to build more capacity after blockbuster beat-and-raise quarter
Shares in the Dutch company climbed 6% in pre-market trading after it lifted its outlook by up to 19% for 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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