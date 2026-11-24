ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
24.11.2026 19:03:02
ASML Is the Most Important Company You’ve Never Heard Of. Should You Buy the Stock?
Artificial intelligence (AI) stocks have been all over the map lately, with many falling as investors worry that companies are overspending on artificial intelligence (AI) infrastructure. But there's no evidence that tech companies are hitting the brakes on spending.
Actually, the opposite is true. Bank of America estimates that AI infrastructure spending will more than double between now and 2028, reaching $2.1 trillion.
So, who will benefit from all of this spending? The usual AI suspects, including chipmakers like Nvidia, major cloud players like Alphabet and Microsoft, and memory chip companies like Micron Technology.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NV
|
24.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
24.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.11.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 215,00
|-3,95%
|ASML NV
|1 221,20
|-3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.