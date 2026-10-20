ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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21.10.2026 00:10:02
ASML Just Announced Fantastic News for Investors in AI Stocks
Artificial intelligence (AI) stocks have been almost a no-brainer choice for investors in recent years. The technology has the potential to revamp how many things are done, helping companies increase efficiency and lower costs. Companies developing and applying AI have already reaped some of the rewards -- and that's translated into gains for shareholders.
But this year, investors have started to worry about one particular thing, and that's the possibility of an eventual slowdown in demand. The concern is that such a slowdown might mean tech companies are overspending in the AI infrastructure build-out today. This has weighed on the performance of AI stocks at times, resulting in a bumpy ride for investors who had gotten used to a smooth ride higher in the earlier stages of the AI boom.
Against such a backdrop, it's important to listen to key industry players, as they may offer valuable clues about what's next. ASML Holding (NASDAQ:ASML), a tech giant with a central role in the story, is one of the latest to offer such clues -- in fact, the company announced fantastic news for investors in AI stocks.
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17:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17:58
|Gute Stimmung in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
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15:58
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
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15:58
|Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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12:27
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
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12:27
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
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09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 490,00
|2,76%
|ASML NV
|1 491,60
|2,67%
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