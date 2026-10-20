ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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21.10.2026 00:10:02

ASML Just Announced Fantastic News for Investors in AI Stocks

Artificial intelligence (AI) stocks have been almost a no-brainer choice for investors in recent years. The technology has the potential to revamp how many things are done, helping companies increase efficiency and lower costs. Companies developing and applying AI have already reaped some of the rewards -- and that's translated into gains for shareholders.

But this year, investors have started to worry about one particular thing, and that's the possibility of an eventual slowdown in demand. The concern is that such a slowdown might mean tech companies are overspending in the AI infrastructure build-out today. This has weighed on the performance of AI stocks at times, resulting in a bumpy ride for investors who had gotten used to a smooth ride higher in the earlier stages of the AI boom.

Against such a backdrop, it's important to listen to key industry players, as they may offer valuable clues about what's next. ASML Holding (NASDAQ:ASML), a tech giant with a central role in the story, is one of the latest to offer such clues -- in fact, the company announced fantastic news for investors in AI stocks.

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19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 490,00 2,76% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 491,60 2,67% ASML NV

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