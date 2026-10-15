ASML Just Delivered Excellent News for Micron Stock Investors

ASML (NASDAQ:ASML) reported third-quarter earnings Wednesday morning, and the news should reassure investors worried that the AI boom might be slowing down.

Revenue jumped 55% to 11.66 billion euros, which was slightly below estimates at 11.72 billion euros. The stock also fell 4% on Wednesday, in line with a broader sell-off in the tech sector on a hotter-than-expected Consumer Price Index (CPI) reading. On the bottom line, its earnings per share surged from 5.48 euros to 12.93 euros, well ahead of the consensus of 10.76 euros, a bullish sign.

Gross margin in the quarter expanded by 51.6% to 57.5%, and with operating expenses nearly flat, the operating margin expanded from 32.8% to 44.4%.

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