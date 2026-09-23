ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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23.09.2026 14:22:00
ASML-Manager beklagt mangelndes Interesse an Chipfabriken in Europa
Regierungen und Hersteller aus aller Welt buhlen um lokale Fertigungskapazität von ASML. Der beklagt derweil das geringe Interesse in Europa.
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|ASML NV Hold
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