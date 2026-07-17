ASML NV: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASML NV hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 7,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASML NV noch ein Gewinn pro Aktie von 5,90 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,69 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,33 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at