ASML NV: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ASML NV lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,95 EUR, nach 5,49 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,66 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,52 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 10,77 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 11,68 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at