ASML NV zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ASML NV lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,85 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,72 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 9,26 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 7,61 EUR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 9,58 Milliarden EUR gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 24,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,25 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat ASML NV im vergangenen Geschäftsjahr 32,67 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASML NV 28,26 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 24,89 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 32,51 Milliarden EUR taxiert.

