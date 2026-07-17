ASML: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ASML äußerte sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,69 USD erwirtschaftet worden.

ASML hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,84 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at