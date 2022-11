ASML rechnet mit solider Nachfrage - Weiterer Aktienrückkauf

Von Joe Hoppe

AMSTERDAM (Dow Jones)--Die niederländische ASML Holding rechnet ungeachtet der makroökonomischen Unsicherheiten mit einem soliden Wachstum der Wafer-Nachfrage sowie der Kapazität. Zudem kündigte der Chipausrüster einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 12 Milliarden Euro an. Im Vorfeld seines Investorentages am Freitag erklärte der Hersteller von Halbleiterausrüstungen, dass die Ausweitung der Anwendungsbereiche und die Innovationen in der Branche das Wachstum der Halbleitermärkte weiter ankurbeln sollten. ASML plant, seine Kapazitäten an die künftige Nachfrage anzupassen.

Das Unternehmen rechnet nach eigenen Angaben mit erheblichen Wachstumschancen, um im Jahr 2025 einen Jahresumsatz zwischen 30 und 40 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge zwischen 54 und 56 Prozent zu erzielen. Darüber hinaus rechnet ASML mit einem Jahresumsatz zwischen 44 und 60 Milliarden Euro im Jahr 2030.

