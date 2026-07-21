ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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21.07.2026 14:32:00

ASML Shares Slide: What Investors Need to Know

ASML Holding (NASDAQ: ASML) recently delivered strong quarterly earnings that surpassed expectations, but those results didn't translate into share-price gains. The company's stock declined 3% from its earnings release on July 15 through July 17.This makes ASML one of several semiconductor companies to experience a pullback, and it faces similar issues to other companies at the forefront of the AI build-out.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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