ASML steigert Gewinn deutlich - Ausblick stabil - Aktie leichter

Den Auftragseingang steigerte der Ausrüster für die Chipindustrie rasant.

In den drei Monaten erhöhte die ASML Holding NV laut eigener Mitteilung die Erlöse gegenüber dem Vorquartal auf 2,987 Milliarden von 2,568 Milliarden Euro. Die Bruttomarge stieg auf 43,7 von 43,0 Prozent. Das Nettoergebnis erreichte 627 Millionen nach 476 Millionen im Vorquartal. Noch stärker ging es bei den Ordereingängen nach oben, die auf 5,1 Milliarden von 2,8 Milliarden Euro kletterten.

Für das vierte Quartal rechnet das niederländische Unternehmen mit Umsätzen von rund 3,9 Milliarden Euro und einer Bruttomarge von etwa 48 bis 49 Prozent. "Unser gesamter Ausblick für 2019 ist im Wesentlichen unverändert, 2019 betrachten wir weiterhin als Wachstumsjahr", wird ASML-CEO Peter Wennink in der Mitteilung zitiert.

Die ASML-Aktie verbucht am Mittwochmorgen in Amsterdam ein Minus von 1,03 Prozent auf 240,70 Euro.

UBS belässt ASML nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 250 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterausrüsters sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Da die Aktie sehr stark in die Zahlen gegangen sei, wäre eine kurzfristige Konsolidierung nicht überraschend.

/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

DJG/kla/mgo

VELDHOVEN (Dow Jones) / ZÜRICH (dpa-AFX)