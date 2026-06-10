ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
11.06.2026 00:46:02
ASML to cut fewer jobs than planned after union negotiations
The company is the only producer of cutting-edge lithography machines that are needed to make advanced semiconductorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu ASML NV
|
12:27
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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09:29
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
10.06.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 545,00
|3,00%
|ASML NV
|1 545,00
|2,79%
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