NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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30.10.2026 03:23:02

ASML vs. Nvidia: Who Really Captures the AI Chip Boom?

ASML (NASDAQ:ASML) makes the machines that make the world's most advanced chips, yet Nvidia(NASDAQ:NVDA) brings in nearly 10 times as much revenue -- here's why that gap exists, and why it doesn't make ASML the weaker business.

ASML Holding primarily generates revenue by designing, manufacturing, and selling advanced extreme ultraviolet (EUV) and deep ultraviolet lithography systems that global semiconductor manufacturers require to produce highly complex integrated circuits for modern electronic devices.

It recently initiated construction of a major new Eindhoven manufacturing campus to systematically expand its operational footprint, and it concurrently faced ongoing geopolitical discussions about potential United States export restrictions affecting its older equipment lines.

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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 400,00 -5,41% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 403,80 -4,90% ASML NV
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.

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