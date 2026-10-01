ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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01.10.2026 15:26:01

ASML vs. SK Hynix: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As the demand for artificial intelligence (AI) continues to surge, investors are debating which infrastructure giant to own. Choosing between ASML Holding (NASDAQ:ASML) and SK Hynix (NASDAQ:SKHY) requires understanding their distinct roles in the chip supply chain.

ASML dominates the lithography market by providing the machines used to manufacture high-end chips, while SK Hynix is a leader in the memory chips that store and move data. Both companies are essential to the modern tech ecosystem, but they have very different financial profiles and pose different risks for investors seeking semiconductor exposure.

As a dominant player among semiconductor stocks, ASML Holding serves as the linchpin of the modern chip industry. It supplies the lithography systems required to print complex patterns on silicon wafers, including exclusive extreme ultraviolet machines used for the most advanced chips. Its business model relies on selling these multi-million dollar tools to the world's largest chip manufacturers and providing ongoing maintenance and support services.

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30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 635,00 1,55% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 637,40 1,70% ASML NV
SK hynix Inc (spons. GDRs) 1 205,00 0,42% SK hynix Inc (spons. GDRs)

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