ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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01.10.2026 15:26:01
ASML vs. SK Hynix: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
As the demand for artificial intelligence (AI) continues to surge, investors are debating which infrastructure giant to own. Choosing between ASML Holding (NASDAQ:ASML) and SK Hynix (NASDAQ:SKHY) requires understanding their distinct roles in the chip supply chain.
ASML dominates the lithography market by providing the machines used to manufacture high-end chips, while SK Hynix is a leader in the memory chips that store and move data. Both companies are essential to the modern tech ecosystem, but they have very different financial profiles and pose different risks for investors seeking semiconductor exposure.
As a dominant player among semiconductor stocks, ASML Holding serves as the linchpin of the modern chip industry. It supplies the lithography systems required to print complex patterns on silicon wafers, including exclusive extreme ultraviolet machines used for the most advanced chips. Its business model relies on selling these multi-million dollar tools to the world's largest chip manufacturers and providing ongoing maintenance and support services.
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Nachrichten zu ASML NV
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09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
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09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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01.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
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01.10.26
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 635,00
|1,55%
|ASML NV
|1 637,40
|1,70%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|1 205,00
|0,42%