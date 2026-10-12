Taiwan Semiconductor Aktie

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WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

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12.10.2026 21:00:02

ASML vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Demand for advanced computing power links two of the chip industry's best-known companies. ASML Holding (NASDAQ:ASML) makes the lithography systems that chipmakers use to print circuits on silicon, and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), known as TSMC, is a contract manufacturer that makes chips for other companies.

The two also work together. In a joint release in September, ASML and TSMC said they had formed an initiative to move High NA EUV lithography to larger photomasks, and that TSMC intends to use ASML's High NA technology in high-volume manufacturing for advanced nodes starting in 2030.

Investors often compare them because their businesses are closely linked, even though their financial profiles differ.

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ASML Holding NV NY Registered Shs 1 445,00 -3,34% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 449,40 -2,91% ASML NV
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 77 375,00 -2,92% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 375,50 -2,59% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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