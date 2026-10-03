ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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03.10.2026 18:14:02
ASML vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: What Revenue Trends Tell Investors About These Companies Tied to Artificial Intelligence
ASML Holding (NASDAQ:ASML) primarily generates its revenue by researching, developing, manufacturing, marketing, and servicing the advanced lithography systems utilized globally by its customers to produce complex integrated circuits.
During the three-month period ending Sept. 25, 2026, it formally announced a collaborative initiative with TSMC to transition toward large-format photomasks, while simultaneously navigating broader demand delays currently affecting ongoing global data center construction projects around the world.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM), popularly known as TSMC, earns the majority of its operational revenue by operating as a large-scale global foundry that manufactures, packages, and tests customized integrated circuits for a wide variety of international corporate clients across multiple technology sectors.
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Nachrichten zu ASML NV
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02.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
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02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 657,20
|2,93%
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