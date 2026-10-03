ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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03.10.2026 18:14:02

ASML vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: What Revenue Trends Tell Investors About These Companies Tied to Artificial Intelligence

ASML Holding (NASDAQ:ASML) primarily generates its revenue by researching, developing, manufacturing, marketing, and servicing the advanced lithography systems utilized globally by its customers to produce complex integrated circuits.

During the three-month period ending Sept. 25, 2026, it formally announced a collaborative initiative with TSMC to transition toward large-format photomasks, while simultaneously navigating broader demand delays currently affecting ongoing global data center construction projects around the world.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM), popularly known as TSMC, earns the majority of its operational revenue by operating as a large-scale global foundry that manufactures, packages, and tests customized integrated circuits for a wide variety of international corporate clients across multiple technology sectors.

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30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 657,20 2,93% ASML NV

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