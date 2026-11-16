ASMO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASMO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASMO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at