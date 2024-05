ASMO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ASMO hat sich am 14.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,38 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,06 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 34,90 JPY beziffert, während im Vorjahr 15,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,72 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 20,53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at