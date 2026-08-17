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17.08.2026 06:31:29
ASMO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ASMO hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 5,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,11 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,32 Milliarden JPY – ein Plus von 22,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASMO 5,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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