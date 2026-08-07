Asmodee Group Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asmodee Group Registered B hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,070 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,60 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,82 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at