Asmodee Group Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Asmodee Group Registered B hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,30 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Asmodee Group Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 5,74 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,93 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at