Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-
22.05.2026 06:31:29

Asmodee Group Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asmodee Group Registered B ließ sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asmodee Group Registered B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Asmodee Group Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,62 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,35 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asmodee Group Registered B einen Umsatz von 3,84 Milliarden SEK eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,30 SEK. Im letzten Jahr hatte Asmodee Group Registered B einen Gewinn von 0,230 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,72 Prozent auf 18,41 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,548 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,66 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.05.26 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt kräftig zu -- DAX im Plus -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen