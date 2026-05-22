Asmodee Group Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asmodee Group Registered B ließ sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asmodee Group Registered B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Asmodee Group Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,62 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,35 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asmodee Group Registered B einen Umsatz von 3,84 Milliarden SEK eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,30 SEK. Im letzten Jahr hatte Asmodee Group Registered B einen Gewinn von 0,230 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,72 Prozent auf 18,41 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,548 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,66 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at