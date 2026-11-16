Asmodee Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asmodee Group Registered B präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Asmodee Group Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,70 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,13 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,49 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at