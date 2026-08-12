ASNOVA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ASNOVA hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,43 JPY. Im Vorjahresquartal waren -9,890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 902,9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at