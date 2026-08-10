ASO INTERNATIONAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ASO INTERNATIONAL lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,48 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat ASO INTERNATIONAL 1,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 979,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 52,90 JPY, nach 44,90 JPY im Vorjahresvergleich.

ASO INTERNATIONAL hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at