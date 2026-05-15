ASO INTERNATIONAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASO INTERNATIONAL hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,28 JPY gegenüber 10,87 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat ASO INTERNATIONAL im vergangenen Quartal 1,04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASO INTERNATIONAL 952,9 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at