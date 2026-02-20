Founder Aktie

Founder für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 08:52:13

Asos co-founder dies after Thailand apartment block fall

Quentin Griffiths co-founded Asos in 2000 and remained a significant shareholder after leaving the firm five years later.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Founder

mehr Nachrichten