ASOS Aktie
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
|
08.10.2026 18:29:33
Asos hackers took more personal details than first revealed, BBC finds
Retailer issues update after BBC contacted by cyber criminals who said this week's breach went beyond "basic contact details"Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|Mutmaßlicher Hackerangriff auf ASOS: Aktie verliert zweistellig (dpa-AFX)
|
06.10.26
|ROUNDUP: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|5,58
|1,82%
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