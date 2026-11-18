ASP Isotopes präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASP Isotopes -0,150 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,1 Millionen USD – ein Plus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASP Isotopes 4,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at