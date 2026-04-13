ASP Isotopes präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ASP Isotopes gab am 10.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASP Isotopes ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ASP Isotopes mit einem Umsatz von insgesamt 16,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1300 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,110 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ASP Isotopes ein Ergebnis je Aktie von -0,630 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 23,85 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,14 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at